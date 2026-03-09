Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Великобритании заканчиваются запасы газа

DM: газ в Британии закончится через 2 дня из-за перебоев на рынке энергоресурсов
Стрингер/РИА Новости

Великобритания располагает запасами меньше, чем на двое суток, из-за перебоев на мировом рынке энергоресурсов. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным оператора газотранспортной системы National Gas, в хранилищах королевства осталось около 6,7-7 тысяч гигаватт-часов газа. Данный показатель существенно уступает объемам, которыми располагала Великобритания год назад.

В публикации отмечается, что часть танкеров со сжиженным природным газом на Ближнем Востоке меняют маршрут и направляются в сторону Азии, где цены на топливо в настоящий момент выше. Из-за этого королевству приходится переплачивать за поставки газа. В стране уже зафиксировали одни из самых высоких оптовых цен на газ в Европе.

До этого сообщалось, что уровень газа в подземных хранилищах Нидерландов к началу марта опустился до исторического минимума — ниже 10%. Сложная ситуация с заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ) складывается по всей Европе, где в целом осталось менее 30% запасов по оценке на 5 марта.

Ранее в Германии признали отказ от российского газа неподготовленным шагом.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!