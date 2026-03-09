В Великобритании заканчиваются запасы газа

Великобритания располагает запасами меньше, чем на двое суток, из-за перебоев на мировом рынке энергоресурсов. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным оператора газотранспортной системы National Gas, в хранилищах королевства осталось около 6,7-7 тысяч гигаватт-часов газа. Данный показатель существенно уступает объемам, которыми располагала Великобритания год назад.

В публикации отмечается, что часть танкеров со сжиженным природным газом на Ближнем Востоке меняют маршрут и направляются в сторону Азии, где цены на топливо в настоящий момент выше. Из-за этого королевству приходится переплачивать за поставки газа. В стране уже зафиксировали одни из самых высоких оптовых цен на газ в Европе.

До этого сообщалось, что уровень газа в подземных хранилищах Нидерландов к началу марта опустился до исторического минимума — ниже 10%. Сложная ситуация с заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ) складывается по всей Европе, где в целом осталось менее 30% запасов по оценке на 5 марта.

Ранее в Германии признали отказ от российского газа неподготовленным шагом.