Россия дополнила список товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны

В России усилили контроль за экспортом компонентов для оптических систем
Roman Korotkov/Shutterstock/FOTODOM

Россия расширила перечень товаров двойного назначения, которые запрещено вывозить в недружественные страны. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Правительство включило в список несколько материалов, используемых в электронно-оптической технике. Мера направлена на то, чтобы эти компоненты не попадали в распоряжение украинских вооруженных сил.

Под новые ограничения попали восемь химических соединений и материалов, среди которых ниобат лития, теллурид цинка, гадолиниево-галлиевый гранат, арсенид и фосфид галлия, а также обработанные и необработанные кварцевые пластины и полированные призмы из оксида теллура.

В пояснениях к постановлению указали, что такие материалы активно используются при производстве электронно-оптических устройств военного назначения — от систем наведения до приборов ночного видения, которые, как отмечается, применяются и украинскими военными. Там же подчеркивается, что недружественные государства пытаются скрывать реальные цели закупок российской продукции для создания подобных систем, в которых, по формулировке документа, остро нуждается Украина.

Решение направлено на защиту национальных интересов и обеспечение безопасности России с учетом продолжения СВО.

Перечень товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны, действует с марта 2022 года и регулярно дополняется. Ограничения продлены до конца 2027 года. Сейчас в списке находится более 250 позиций — от биноклей до вертолетов. Кроме продукции двойного назначения, под запрет попал и ряд обычных материалов, включая необработанную древесину.

В перечень недружественных стран входят США, Украина, государства Евросоюза, Великобритания и зависимые от нее территории, а также Австралия, Албания, Андорра, Багамы, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань (управляется собственной администрацией), Черногория, Швейцария и Япония.

Ранее в ЦБ назвали риск переводов денег в недружественные страны.

