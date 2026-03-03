Размер шрифта
Адвокат рассказал, что обязательно нужно проверить перед покупкой жилья

Адвокат Сазанов: перед покупкой жилья нужно проверить историю собственности
Перед тем, как приобрести недвижимость, важно исключить все серьезные юридические риски. Для этого важно проверить все необходимые документы и выстроить безопасную схему расчетов. Об этом Life.ru рассказал адвокат Михаил Сазанов.

По словам эксперта, при покупке жилья в первую очередь нужно проверить историю собственности. Для этого следует заказать расширенную выписку из ЕГРН, в которой будут указаны текущий владелец недвижимости, предыдущие собственники и основания перехода прав. При этом резкая смена владельцев за непродолжительный срок указывает на необходимость особенно осторожно подходить к сделке.

Важно удостовериться и в законности основания владения, подчеркнул специалист.

«Квартира может быть юридически «несвободна», даже если фактически в ней никто не проживает. Самое распространенное обременение — ипотека. Продажа залогового жилья возможна, однако требует согласия банка и соблюдения специальной процедуры. В выписке из ЕГРН в графе «Обременения» после погашения кредита должна стоять отметка об отсутствии записей», — объяснил он.

Адвокат отметил, что также важно проверить семейное положение собственника. Если недвижимость была приобретена в браке, для ее продажи нужно удостоверенное согласие второго супруга. Кроме того, при наличии доли у ребенка требуется разрешение органов опеки и попечительства.

Следует также проверить техническое состояние жилья и наличие возможных долгов. Незаконная перепланировка может помешать зарегистрировать права собственности. Помимо этого, перед совершением сделки необходимо запрашивать справку об отсутствии долгов по жилищно-коммунальным услугам.

Специалист напомнил и о безопасности расчетов. Важно не передавать наличные средства в руки, а пользоваться специальными банковскими ячейками с условием выдачи денег только после официальной регистрации перехода права собственности.

Ранее стало известно, что россияне по-прежнему боятся покупать жилье из-за дела Долиной.

 
