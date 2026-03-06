Поставляемая в Индию российская нефть оказалась дороже марки Brent

Bloomberg: нефть марки Urals подорожала для Индии на фоне ситуации в Иране

Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали платить за баррель нефти марки Urals на $2-4 больше, чем за Brent. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Это резкий поворот по сравнению с прошлым месяцем, когда цена на нефть марки Brent была на $15-20 за баррель ниже, чем на Brent», — говорится в материале.

По данным журналистов, индийские компании уже подписали контракты на поставку более 10 млн баррелей нефти из России. Агентство отметило, что это произошло сразу после смягчения торговых ограничений со стороны США.

В ночь на 6 марта администрация США выдала Индии генеральную лицензию, разрешающую в течение 30 дней покупать российскую нефть. Индийские НПЗ уже закупили около 20 млн баррелей. Решение последовало после того, как Дели оказался в уязвимом положении из-за ударов по Ирану и угрозы перекрытия Ормузского пролива, через который проходит 40% индийского импорта нефти. Ранее под давлением США Индия сократила закупки российских энергоносителей. Эксперты назвали новое разрешение вынужденной формальностью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отказались раскрывать данные о торговле нефтью с Индией.