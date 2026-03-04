Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Эксперт оценил вероятность роста цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Эксперт Фролов: рост цен на нефть до 200 долларов за баррель реален
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Цены на нефть вполне могут вырасти до 200 долларов за баррель, как угрожают власти Ирана Западу на фоне новой войны в Персидском заливе. При этом такая перспектива является многообещающей для экономики России. Об этом в разговоре с «Ридусом» заявил заместитель директора Национального института энергетики Александр Фролов.

Специалист придерживается мнения, что с учетом инфляции цены на нефть действительно могут достигнуть заявленного иранцами показателя. При этом они уже были близки к этому уровню перед экономическим кризисом в 2008 году.

Эксперт подчеркнул, что 200 долларов за баррель с учетом инфляции нельзя назвать «нереальной величиной». По его мнению, если на мировом рынке будет дефицит углеводородов, то такая цена даже покажется привлекательной.

Фролов также подчеркнул, что Россия является одним из главных конкурентов стран Персидского залива на мировом нефтегазовом рынке. На фоне конфликта на Ближнем Востоке России удастся улучшить свои экономические показатели.

«Второй по величине собираемый налог в нашей стране — налог на добычу полезных ископаемых. Его размер во многом зависит от выраженной в рублях трехмесячной цены нефти марок Urals и ESPO. Кроме налога, увеличится выручка российских предприятий нефтегазовой отрасли. Поставки «Газпрома» в Европу с текущими котировками в II квартале 2026 года будут идти по очень выгодным ценам, компенсируя снижение 2025 года», — объяснил специалист.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана в связи с «иссякшим терпением» из-за нежелания Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Было атаковано большое количество города Ирана, который в ответ нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее компании начали закрывать офисы на Ближнем Востоке из-за эскалации конфликта.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!