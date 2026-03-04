Размер шрифта
Финансист назвал два сценария с ценами на нефть из-за войны на Ближнем Востоке

Трепольский: баррель Brent подорожает до $150 при прямой войне Ирана-Израиля-США
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

При сохранении конфликта Иран-Израиль-США в формате ограниченного «обмена ударами» без полной блокады поставок нефти возможен краткосрочный скачок Brent до $90–95 за баррель с последующей стабилизацией в диапазоне $80–85. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Более жесткий вариант — прямая война с закрытием Ормузского пролива — способен подтолкнуть цены к $120–150 за баррель. Однако столь высокие уровни несут в себе риски для мировой экономики. Критической зоной является устойчивая цена выше $110 за баррель в течение квартала. Это может спровоцировать вторую волну глобальной инфляции и вынудить Федеральную резервную систему США вернуться к повышению процентных ставок. Ужесточение денежно-кредитной политики, в свою очередь, способно ударить по спросу в Китае и Европе и через 6–9 месяцев привести к резкому снижению цен на нефть», — отметил Трепольский.

По его словам, даже при росте глобальных котировок нефти приток зарубежной валюты в Россию может сократиться. Один из вероятных сценариев, который эксперт оценивает примерно в 40%, предполагает одновременное удорожание нефти и ослабление российской валюты.

Трепольский считает, что такой вариант возможен, если котировки взлетят на фоне блокировки Ормузского пролива, но параллельно будут введены новые ограничения против «теневого флота» РФ или возникнут сбои в расчетах с ключевыми покупателями — Индией и Китаем. В этом случае физический экспорт или расчеты могут быть затруднены, и валютная выручка не поступит в Россию в необходимом объеме, считает финансист. В результате рубль не получит поддержки даже при дорогой нефти, уверен Трепольский.

