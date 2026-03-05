Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

На следующей неделе курс доллара составит 78 рублей, евро — 91 рубль, юаня — 11,3 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«В начале весны на Ближнем Востоке резко обострилась геополитическая ситуация — глобальный доллар взлетел ко всем мировым валютам, нефть и газ подскочили на десятки процентов, но рубль все еще стабилен и в общем пока недалеко от годовых вершин. Сырьевое ралли не приводит к росту курса рубля на фоне высокой спекулятивной составляющей: риск-премия в барреле расширенная, а поддержка валютам может исходить от перспектив дальнейшего снижения ставки ЦБ и анонса быстрой корректировки бюджетного правила. По нашим оценкам, факторы за восстановление курсов инвалют с годового дна все-таки пересилят, и валютные пары пойдут на укрепление», — отметил Зельцер.

По его оценке, еще в рамках марта курс доллара может быть 80 рублей, евро — в середине диапазона 90–95 рублей, а юаня — у 11,5 рубля.

По данным Investing.com, 4 марта курс доллара превышал 77,2 рубля, евро — 89,5 рубля. Юань на Московской бирже стоил более 11,2 рубля.

Ранее был спрогнозирован курс доллара до лета.