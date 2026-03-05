Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

Экономист Зельцер: доллар будет стоить 78 рублей на следующей неделе
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

На следующей неделе курс доллара составит 78 рублей, евро — 91 рубль, юаня — 11,3 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«В начале весны на Ближнем Востоке резко обострилась геополитическая ситуация — глобальный доллар взлетел ко всем мировым валютам, нефть и газ подскочили на десятки процентов, но рубль все еще стабилен и в общем пока недалеко от годовых вершин. Сырьевое ралли не приводит к росту курса рубля на фоне высокой спекулятивной составляющей: риск-премия в барреле расширенная, а поддержка валютам может исходить от перспектив дальнейшего снижения ставки ЦБ и анонса быстрой корректировки бюджетного правила. По нашим оценкам, факторы за восстановление курсов инвалют с годового дна все-таки пересилят, и валютные пары пойдут на укрепление», — отметил Зельцер.

По его оценке, еще в рамках марта курс доллара может быть 80 рублей, евро — в середине диапазона 90–95 рублей, а юаня — у 11,5 рубля.

По данным Investing.com, 4 марта курс доллара превышал 77,2 рубля, евро — 89,5 рубля. Юань на Московской бирже стоил более 11,2 рубля.

Ранее был спрогнозирован курс доллара до лета.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!