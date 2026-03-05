Россиянам рассказали, как на стоимости огурцов отразится конфликт в Иране

Агроэксперт Березнюк: конфликт на Ближнем Востоке не повысит цен на огурцы

Разгоревшийся конфликт на Ближнем Востоке не спровоцирует рост цен на огурцы, так как доля импортируемых иранских овощей на российских прилавках незначительна. В основном в магазинах реализуются огурцы собственного производства, заявил RT управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«Наша страна обеспечена собственным производством огурцов примерно на 90—95%. При этом доля импорта иранских огурцов незначительна. По различным оценкам, она составляет порядка 1% от всего импорта огурцов на наш рынок», — отметил эксперт.

По его словам, весной на фоне роста предложения цены на огурцы начнут снижаться, и конфликт в Иране этот процесс не изменит. Более того, российские ретейлеры диверсифицируют поставки, поэтому при проблемах могут оперативно заместить продукцию другим поставщиком, заключил агроэксперт.

До этого председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов назвал спекуляцией цены на огурцы, которые стали дороже ананасов и манго. Он заявил, что в России необходимо создать аналог советского Государственного комитета цен для наведения порядка в ценообразовании.

Ранее Росстат впервые с осени 2025 года отметил снижение цен на огурцы.