Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиянам рассказали, как на стоимости огурцов отразится конфликт в Иране

Агроэксперт Березнюк: конфликт на Ближнем Востоке не повысит цен на огурцы
Global Look Press

Разгоревшийся конфликт на Ближнем Востоке не спровоцирует рост цен на огурцы, так как доля импортируемых иранских овощей на российских прилавках незначительна. В основном в магазинах реализуются огурцы собственного производства, заявил RT управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«Наша страна обеспечена собственным производством огурцов примерно на 90—95%. При этом доля импорта иранских огурцов незначительна. По различным оценкам, она составляет порядка 1% от всего импорта огурцов на наш рынок», — отметил эксперт.

По его словам, весной на фоне роста предложения цены на огурцы начнут снижаться, и конфликт в Иране этот процесс не изменит. Более того, российские ретейлеры диверсифицируют поставки, поэтому при проблемах могут оперативно заместить продукцию другим поставщиком, заключил агроэксперт.

До этого председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов назвал спекуляцией цены на огурцы, которые стали дороже ананасов и манго. Он заявил, что в России необходимо создать аналог советского Государственного комитета цен для наведения порядка в ценообразовании.

Ранее Росстат впервые с осени 2025 года отметил снижение цен на огурцы.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!