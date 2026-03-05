Юрист объяснил тактику ЦБ, впервые обратившегося в суд Евросоюза

Российский Центробанк впервые обратился в Общий суд Евросоюза в Люксембурге с заявлением об оспаривании бессрочной заморозки активов. Речь идет о сумме около €210 млрд, находившихся за рубежом до 24 февраля 2022 года. Рассчитывать на положительное решение суда не стоит, однако сам факт подачи иска – это элемент более широкой стратегии регулятора, заявил в беседе с Tsargrad.tv юрист Дмитрий Кваша.

При рассмотрении таких дел судебные решения выносятся чаще всего на основе политической конъюнктуры, поэтому шансы на положительный результат невелики. Но как часть стратегии этот шаг имеет смысл, так как он направлен не на саму разморозку активов, а больше на фиксацию правовой позиции. То есть иск ЦБ подтверждает, что действия ЕС противоречат верховенству права, объяснил юрист. Так, например, в данном случае не соблюдена процедура единогласного голосования, бессрочные ограничения также наложены с нарушениями.

«Указав на то, что не выдерживаются общие принципы и нормы международного права, в соответствии с которыми наложение такого ареста на активы должно было быть согласно общему голосованию, имеется в виду, без воздержавшихся и без тех, кто голосовал против, а единогласно, что не было выдержано, — объяснил Кваша. — Также относительно бессрочности данной заморозки тоже большой вопрос. С каких пор такие ограничения устанавливаются бессрочно?».

Таким образом, обращение ЦБ в европейский суд – это часть переговорной позиции, при будущих обсуждения вопроса разморозки российских активов можно будет обращаться, в том числе, к зафиксированным в судебном порядке документам. Для регулятора на этом фоне факт присутствия в юридическом поле Европы важен сам по себе, заключил эксперт.

Напомним, 3 марта Суд Евросоюза (ЕС) зарегистрировал иск Банка России против Совета ЕС по «бессрочной» заморозке суверенных активов. Иск был подан 27 февраля 2026 года, языком судопроизводства является французский, рассмотрение проходит в Общем суде, и статус дела обозначен как «находится на рассмотрении».

В Кремле ранее высказались о попытках своровать российские активы.