Названы отрасли, где россияне в среднем зарабатывают больше 400 тыс. рублей

Средняя зарплата в сфере финансов и добычи нефти и газа в прошлом декабре превысила 400 тыс. руб., передает РИА Новости со ссылкой на статистику.

По данным агентства, в декабре 2025 года специалисты в сфере добычи нефти и природного газа в среднем получали 411 тыс. руб., а страховщики и финансисты — 458 тыс. руб. Более 300 тыс. руб. в декабре зарабатывали россияне, занятые в сфере воздушного и космического транспорта (348 тыс. руб.) и международных организаций (334 тыс. руб.).

Средняя зарплата рассчитывается на основе суммы доходов всех работников, поделенной на их число. Она включает премии и подсчитывается до вычета налогов. Из-за экстремально высоких или низких доходов этот показатель может искажаться.

До этого стало известно, что в ноябре 2025-го средняя зарплата в 15 регионах России превысила 100 тыс. руб., а в 2024-м таких регионов было 12. Больше всего получают граждане в Магаданской области (244 тыс. руб.), на Чукотке (212 тыс. руб.), в Москве (171,3 тыс. руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (158 тыс. руб.) и Якутии (139,6 тыс. руб.).

