Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиянам пообещали рост МРОТ до 35 тысяч рублей

Депутат Нилов: к 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей
Gevorg Simonyan/Shutterstock/FOTODOM

В 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет как минимум на 8 тыс. руб., заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцолитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат упомянул план поэтапного повышения МРОТ, по которому к 2030 году он увеличится до 35 тыс. руб. в месяц.

«Это тот минимальный размер, который должен зарабатывать наш гражданин, работающий в формате полной занятости», — сказал парламентарий.

Он отметил, что в 2026 году МРОТ увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом и сейчас немного превышает 27 тыс. руб.

«Минимальная зарплата для конкретного региона не может быть меньше [федерального] МРОТ, но может быть больше», — заявил Нилов.

По его словам, в России нет ни одного региона, где бы минимальная зарплата была ниже МРОТ. Выплату на уровне 27 093 руб. в месяц сейчас получают около 4,5 млн граждан.

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, то есть базовая сумма, которую работодатель обязан выплатить сотруднику, если тот отработал полный месяц и норму часов. В эту величину могут входить не только оклад, но и премии, надбавки, а также районные коэффициенты. Это нижняя граница заработной платы в России и важный индикатор развития экономики.

Ранее в Госдуме возмутились цифрами средних зарплат по Росстату.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!