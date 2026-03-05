Россиянам пообещали рост МРОТ до 35 тысяч рублей

Депутат Нилов: к 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей

В 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет как минимум на 8 тыс. руб., заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцолитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат упомянул план поэтапного повышения МРОТ, по которому к 2030 году он увеличится до 35 тыс. руб. в месяц.

«Это тот минимальный размер, который должен зарабатывать наш гражданин, работающий в формате полной занятости», — сказал парламентарий.

Он отметил, что в 2026 году МРОТ увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом и сейчас немного превышает 27 тыс. руб.

«Минимальная зарплата для конкретного региона не может быть меньше [федерального] МРОТ, но может быть больше», — заявил Нилов.

По его словам, в России нет ни одного региона, где бы минимальная зарплата была ниже МРОТ. Выплату на уровне 27 093 руб. в месяц сейчас получают около 4,5 млн граждан.

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, то есть базовая сумма, которую работодатель обязан выплатить сотруднику, если тот отработал полный месяц и норму часов. В эту величину могут входить не только оклад, но и премии, надбавки, а также районные коэффициенты. Это нижняя граница заработной платы в России и важный индикатор развития экономики.

Ранее в Госдуме возмутились цифрами средних зарплат по Росстату.