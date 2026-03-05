Россиян предупредили о подорожании упаковки

В 2026 году стоимость упаковки в России может вырасти до 10% по сравнению с 2025 годом. Об этом «Газете.Ru» рассказала исполнительный директор группы компаний «Гофромир» Елена Гусева.

«Прогноз на 2026 год остается осторожно оптимистичным, однако на отрасль продолжат давить макроэкономические факторы, в том числе высокая ключевая ставка. Компании активно используют лизинговые и кредитные инструменты, поэтому стоимость заемных средств напрямую влияет на бюджеты, запуск новых проектов и сроки их окупаемости. Эти факторы неизбежно отразятся на цене упаковки. По нашим расчетам, рост может составить до 10% в 2026 году. При этом на спрос это существенно не повлияет», — отметила Гусева.

По ее словам, потребителям и производителям по-прежнему необходимы надежные и функциональные решения, прежде всего в сегменте продовольственных товаров и готовой продукции.

Отвечая на вопрос о том, приведет ли подорожание упаковки к росту цен на конечные товары, эксперт подчеркнула, что упаковка — это не изолированная статья расходов, а часть операционной эффективности предприятия. По мнению Гусевой, производители не смогут полностью компенсировать дополнительные затраты, поскольку качество упаковки влияет на скорость сборки, сохранность продукции, уровень возвратов и репутацию бренда. Часть расходов будет переложена на конечную цену, особенно в сегментах с высокой конкуренцией и низкой маржинальностью, считает эксперт.

В то же время важнее учитывать так называемую совокупную стоимость владения упаковкой (TCO), подчеркнула эксперт. Инвестиции в более качественные решения окупаются за счет снижения потерь, брака и возвратов, уточнила Гусева. По ее словам, экономия в несколько рублей может обернуться дополнительными операциями на складе, ростом затрат на фасовку, увеличением сроков поставки и репутационными рисками. По расчетам специалистов компании, снижение затрат на упаковку на 5% способно привести к потерям более 30% чистой прибыли.

Говоря о влиянии ценового тренда на спрос, эксперт отметила, что около 90% производителей продуктов питания готовы тестировать новые виды упаковки для снижения совокупных издержек и повышения сохранности продукции при хранении и транспортировке. В этом сегменте ожидается стабильный спрос и рост требований к влагостойкости и прочности, отметила Гусева.

«Одновременно в продовольственном секторе усиливается эффект шринкфляции — когда формально цена продукта не повышается, но уменьшается его вес или объем. Это ведет к увеличению количества единиц упаковки меньшего размера. Похожие процессы наблюдаются и в других категориях», — заключила эксперт.

