Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

СМИ: США выведут немецкое подразделение «Роснефти» из-под санкций

Bloomberg: США 6 марта выведут немецкое подразделение «Роснефти» из-под санкций
Алексей Витвицкий/РИА Новости

США в пятницу, 6 марта, бессрочно выведут немецкое подразделение «Роснефти» из-под санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник.

Как говорится в публикации, Соединенные Штаты намерены объявить об этом в пятницу, но сроки могут измениться.

В конце октября 2025 года стало известно, что США в письменной форме уведомили Германию о том, что снимут санкции с немецкого подразделения «Роснефти». Соединенные Штаты направили «Письмо утешения», в котором признали, что «Роснефть» в ФРГ была полностью отделена от российской материнской компании.

23 октября 2025 года американское министерство финансов объявило о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. Они были включены в «черный список» на основании указа 14024 за деятельность в энергетическом секторе экономики РФ. В заявлении ведомства говорилось, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Ранее на Украине не увидели альтернативы усилению санкций против России.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!