Суд отложил рассмотрение иска ЦБ РФ к Euroclear

Werner Lerooy/Shutterstock/FOTODOM

Арбитражный суд Москвы 10 апреля рассмотрит иск к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании €200 млрд. Об этом сообщил один из представителей сторон, передает «Интерфакс».

«Судья сочла, что дело готово к слушанию, завершила предварительное рассмотрение и назначила дату рассмотрения дела по существу — 10 апреля», — сообщили в ЦБ РФ.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран. Глава ЕК отметила, что раньше российские активы в Евросоюзе могли быть разморожены даже в ситуации, если хотя бы одна европейская страна отказалась продлевать решение об их заморозке.

15 декабря прошлого года в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,17 трлн рублей (€195 млрд), в котором хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Ранее в Британии назвали «провалом» политику ЕС по конфискации активов РФ.

 
