Россиянам рассказали, выгоден ли отпуск в марте

Экономист Балынин: отпуск в марте выгоднее, чем в январе и феврале
Отпуск в марте для россиян будет более выгодным, чем в январе и феврале, но менее выгодным, чем в июле. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В марте 2026 года 31 календарный день, из которых 21 будет рабочим. В январе 2026 года из 31 календарного дня только 15 являлись рабочими, в феврале 2026 года — 19 рабочих дней из 28 календарных. Наибольшее число рабочих дней в 2026 году будет в июле — 23. Если актуальная зарплата (в расчете за месяц) у работника в 2026 году равна 93 тыс. рублей, а средний дневной заработок — 2,7 тыс. рублей, то при отпуске 14 дней с 10 по 23 марта будет начислено 37,8 тыс. рублей. Суммарно в периоде с 1 по 9 марта (до отпуска) и в оставшемся периоде марта (после отпуска) будет 11 рабочих дней. Начисленная сумма зарплаты составит 48,71 тыс. рублей. Соответственно, сумма выплат отпускных и зарплаты будет 86,51 тыс. рублей», — отметил Балынин.

По его словам, если взять отпуск 14 дней в июле 2026 года (например, с 13 по 26 июля), то тогда в рассматриваемом примере будет выплачено 37,8 тыс. рублей отпускных и 52,57 тыс. рублей зарплаты. Соответственно, сумма выплат отпускных и зарплаты будет 90,37 тыс. рублей, оценил Балынин.

Балынин подчеркнул, что при этом отпуск в марте с финансовой точки зрения точно выгоднее отпуска в январе-феврале 2026 года. По его словам, при отпуске в январе с 12 по 25 января 2026 года сумма отпускных составила бы 37,8 тыс. рублей, а размер зарплаты — 31 тыс. рублей. Соответственно, сумма выплат отпускных и зарплаты была бы 68,8 тыс. рублей, уточнил экономист. Он добавил, что при отпуске с 9 по 22 февраля 2026 года сумма отпускных составила бы 37,8 тыс. рублей, а размер зарплаты — 44,05 тыс. рублей. То есть сумма выплат отпускных и зарплаты была бы 81,85 тыс. рублей, сказал эксперт.

Он заключил, что оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала, а оплата труда за отработанные дни месяца — в установленные даты правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. Такая дата определяется с обязательным учетом того, что выплата зарплаты должна производиться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена, подытожил Балынин.

Ранее сообщалось, что большинство россиян испытывают чувство вины, когда ничего не делают.

 
