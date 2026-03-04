Россиянам рассказали, выгоден ли отпуск в марте

Отпуск в марте для россиян будет более выгодным, чем в январе и феврале, но менее выгодным, чем в июле. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В марте 2026 года 31 календарный день, из которых 21 будет рабочим. В январе 2026 года из 31 календарного дня только 15 являлись рабочими, в феврале 2026 года — 19 рабочих дней из 28 календарных. Наибольшее число рабочих дней в 2026 году будет в июле — 23. Если актуальная зарплата (в расчете за месяц) у работника в 2026 году равна 93 тыс. рублей, а средний дневной заработок — 2,7 тыс. рублей, то при отпуске 14 дней с 10 по 23 марта будет начислено 37,8 тыс. рублей. Суммарно в периоде с 1 по 9 марта (до отпуска) и в оставшемся периоде марта (после отпуска) будет 11 рабочих дней. Начисленная сумма зарплаты составит 48,71 тыс. рублей. Соответственно, сумма выплат отпускных и зарплаты будет 86,51 тыс. рублей», — отметил Балынин.

По его словам, если взять отпуск 14 дней в июле 2026 года (например, с 13 по 26 июля), то тогда в рассматриваемом примере будет выплачено 37,8 тыс. рублей отпускных и 52,57 тыс. рублей зарплаты. Соответственно, сумма выплат отпускных и зарплаты будет 90,37 тыс. рублей, оценил Балынин.

Балынин подчеркнул, что при этом отпуск в марте с финансовой точки зрения точно выгоднее отпуска в январе-феврале 2026 года. По его словам, при отпуске в январе с 12 по 25 января 2026 года сумма отпускных составила бы 37,8 тыс. рублей, а размер зарплаты — 31 тыс. рублей. Соответственно, сумма выплат отпускных и зарплаты была бы 68,8 тыс. рублей, уточнил экономист. Он добавил, что при отпуске с 9 по 22 февраля 2026 года сумма отпускных составила бы 37,8 тыс. рублей, а размер зарплаты — 44,05 тыс. рублей. То есть сумма выплат отпускных и зарплаты была бы 81,85 тыс. рублей, сказал эксперт.

Он заключил, что оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала, а оплата труда за отработанные дни месяца — в установленные даты правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. Такая дата определяется с обязательным учетом того, что выплата зарплаты должна производиться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена, подытожил Балынин.

