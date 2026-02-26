Эксперт напомнил об ограничении на выдачу наличных через банкоматы

В России действует закон, который дает банкам возможность ограничить выдачу наличных через банкоматы для защиты клиентов от мошенников. Об этом в беседе RT напомнил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

При наличии признаков того, что деньги снимаются без согласия клиента, банк обязан ввести запрет на получение наличных средств в сумме более 50 тыс. рублей на 48 часов и сообщить об этом владельцу карты, объяснил юрист.

«Кроме того, банк обязан ограничить выдачу наличных денежных средств с использованием банкоматов на сумму до 100 тыс. рублей в месяц, если от Банка России получена информация, содержащаяся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, формирование и ведение которой осуществляются Банком России», — отметил специалист.

Если россиянин столкнулся с ограничением при попытке снять наличные в банкомате, ему придется лично прийти в офис банка и подтвердить, что он пытается получить средства по своей инициативе и не действует под влиянием аферистов, заключил юрист.

Напомним, также в России хотят ввести «период охлаждения» для снятия наличных в кассах, а также установить лимит на суточные переводы по NFC. Однако, как отмечал Хаминский, никакой пользы такие меры не принесут, а лишь усложнят жизнь и вызовут раздражение граждан. По сути, МВД предлагает ограничить выдачу денег даже при личном обращении россиян — это потребует установления дополнительных жестких мер, клиенты банков столкнутся с массой трудностей, считает юрист.

Ранее стало известно о планах ЦБ ввести отчетность банков по снятию наличных мошенниками.