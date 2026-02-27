Размер шрифта
В России пожаловались на первенство зарубежных продавцов на маркетплейсах

«ЦифроТоргГлобал»: зарубежные продавцы перехватили покупателей на маркетплейсах
На российских маркетплейсах все чаще лидируют зарубежные продавцы, которые успешно отбирают покупателей у отечественных компаний. Россияне выбирают ждать товар неделями по более низкие ценам, но для местных продавцов это становится проблемой, заявил НСН президент ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

«Если сейчас зайти на платформу и искать товары, все чаще можно увидеть, что доставка будет указана через две-три недели, месяц, а не сегодня-завтра. Все больше товаров идут из других стран. Зарубежные продавцы предлагают товары по стоимости ниже наших», — пояснил специалист.

Он призвал решать проблему с помощью поддержки российских магазинов, в том числе с помощью оптимизации стоимости товаров, расширения линейки товаров. Проблема нарастает, так как на данный момент уже практически не осталось свободных ниш – у иностранных продавцов россияне покупают все, от одежды до мебели, подчеркнул Кременсков.

Российским продавцам в то же время невыгодно создавать свои онлайн-магазины, хотя технически это делается буквально за пару кликов. Однако после этого нужно будет поддерживать и развивать онлайн-продажу, но это уже дается непросто, особенно с учетом высокой стоимости рекламы, заключил эксперт.

До этого в Минпромторге анонсировали планы ввести с 2027 года НДС 22% на иностранные товары. Отмечалось, что такие нововведения необходимы для создания равных условий для отечественных и зарубежных продавцов на маркетплейсах. Однако эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов предупредил, что официальные поставщики больших брендов не заметят перемен, а вот иные участники рынка, которые предлагают что-то по более низкой цене, будут вынуждены повысить цены.

Мишустин ранее рассказал о новых правилах для маркетплейсов.

 
