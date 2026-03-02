Юрист объяснила, как взыскать невыплаченную зарплату при увольнении

Взыскать невыплаченную заработную плату при увольнении можно с помощью обращения в суд с исковым заявлением. При этом заранее нужно направить претензию на имя работодателя. Об этом РИАМО рассказала юрист по гражданским делам, член Ассоциации юристов России Карина Асанова.

«Чтобы взыскать невыплаченную заработную плату необходимо обратиться в суд с исковым заявлением, предварительно направив претензию работодателю. Если трудовые отношения были не оформлены договором, первоначально в суде будет необходимо установить факт трудовых отношений», — объяснила специалист.

По ее словам, также нужно отметить срок исковой давности, который составляет один год с момента увольнения. В случае, если потребуется оспорить увольнение, исковое заявление о признании его незаконным можно подать только в течение месяца с даты вынесения работодателем соответствующего приказа.

До этого в Роскачестве говорили, что в России нет закона, запрещающего обсуждать уровень заработной платы с коллегами. Таких норм также нет в ТК РФ. Напротив, иногда такие разговоры могут быть даже полезны – например, в ходе беседы можно обнаружить факт дискриминации.

Ранее депутат напомнила о праве приостановить работу при задержке зарплаты.