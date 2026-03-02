Размер шрифта
В РФ проиндексируют один вид пенсий с 1 апреля

Мишустин: социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, с 1 января были увеличены страховые пенсии.

«Прибавка коснется свыше 4 миллионов человек — это, в том числе, и люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии», — отметил премьер.

Кроме того, он добавил, что с 1 апреля увеличатся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС.

28 февраля профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов говорил, что с 1 марта 2026 года ряд категорий российских пенсионеров начнет получать повышенные денежные выплаты.

По его словам, изменения в первую очередь коснутся работающих пенсионеров, завершивших трудовую деятельность в феврале. Для этой категории предусмотрен полный перерасчет пенсии с учетом всех индексаций, которые были пропущены за время их работы. В качестве примера эксперт отметил, что если пенсионеру в 2023 году начислялось 25 тысяч рублей, то после увольнения в феврале 2026-го его ежемесячная выплата составит уже 31 664 рубля.

Ранее были названы регионы с самыми высокими пенсиями.

 
