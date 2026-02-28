Размер шрифта
С 1 марта увеличенную пенсию в России получат несколько категорий граждан

Профессор Сафонов: уволившиеся в феврале работающие пенсионеры получат прибавку
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

С 1 марта 2026 года ряд категорий российских пенсионеров начнет получать повышенные денежные выплаты. Об этом сообщил в интервью ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, изменения в первую очередь коснутся работающих пенсионеров, завершивших трудовую деятельность в феврале. Для этой категории предусмотрен полный перерасчет пенсии с учетом всех индексаций, которые были пропущены за время их работы. В качестве примера эксперт отметил, что если пенсионеру в 2023 году начислялось 25 тыс. рублей, то после увольнения в феврале 2026-го его ежемесячная выплата составит уже 31 664 рубля.

Кроме того, автоматический рост пенсий в марте затронет граждан, отметивших 80-летний юбилей в последний месяц зимы. Согласно действующим правилам, для таких пенсионеров фиксированная часть страховой выплаты по старости удваивается. Таким образом, к базовой сумме в 9584,69 рубля будет добавлена аналогичная надбавка, что обеспечит существенную прибавку к итоговому размеру государственного обеспечения.

Ранее были названы регионы с самыми высокими пенсиями.

 
