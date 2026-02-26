Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Названы самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в 2026 году

Депутат Панеш: инженеры и сварщики в топе востребованных профессий 2026 году
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В России за многие годы сформировался явный перекос в сторону специалистов с высшим образованием, на фоне чего в разных отраслях экономики появилась колоссальная потребность в представителях рабочих профессий. На этом фоне в начале 2026 года самой высокооплачиваемой стала профессия сварщика, рассказал RT зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Здесь сошлось сразу несколько факторов. Первое и самое главное — это колоссальная потребность строительной отрасли в таких специалистах. Второй фактор — это острейший дефицит кадров», — объяснил депутат.

Он также отметил, что играет роль и сложность самой работы, так как хороший сварщик высокого разряда умеет работать со сложными материалами и на уникальных объектах, что очень ценится и, соответственно, хорошо оплачивается.

В числе востребованных на текущий год профессий Панеш также выделил инженерные специальности, включая инженеров-конструкторов, технологов и экспертов в робототехнике и автоматизации производств. Кроме того, есть потребность в медработниках, представителях IT-сферы, экспертах в кибербезопасности и технологиях искусственного интеллекта.

Сохраняется дефицит кадров в образовании – нужны педагоги, которые будут готовить новые кадры. Кроме того, высокой остается потребность в высококвалифицированных рабочих – так, кроме сварщиков, компании готовы хорошо платить токарям, фрезеровщикам, операторам станков, слесарям, монтажникам, швеям и так далее.

«Это та самая основа экономики, которая создаёт реальный продукт... Также сохраняется высокий спрос на работников транспорта и логистики: водителей, курьеров, логистов, специалистов по внешнеэкономической деятельности», — заключил парламентарий.

Напомним, по данным исследования, сварщикам в начале 2026 года в среднем предлагали зарплату в размере более 267 тысяч рублей, что сделало их самыми высокооплачиваемыми работниками. Следом идут электромонтажники — им предлагают 160 тыс. рублей. На третьем месте – машинисты и монтажники с заработной платой в 146,9 тыс. рублей.

Ранее в России объяснили резко набравший обороты тренд на смену профессии в 35-45 лет.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!