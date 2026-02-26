Названы самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в 2026 году

В России за многие годы сформировался явный перекос в сторону специалистов с высшим образованием, на фоне чего в разных отраслях экономики появилась колоссальная потребность в представителях рабочих профессий. На этом фоне в начале 2026 года самой высокооплачиваемой стала профессия сварщика, рассказал RT зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Здесь сошлось сразу несколько факторов. Первое и самое главное — это колоссальная потребность строительной отрасли в таких специалистах. Второй фактор — это острейший дефицит кадров», — объяснил депутат.

Он также отметил, что играет роль и сложность самой работы, так как хороший сварщик высокого разряда умеет работать со сложными материалами и на уникальных объектах, что очень ценится и, соответственно, хорошо оплачивается.

В числе востребованных на текущий год профессий Панеш также выделил инженерные специальности, включая инженеров-конструкторов, технологов и экспертов в робототехнике и автоматизации производств. Кроме того, есть потребность в медработниках, представителях IT-сферы, экспертах в кибербезопасности и технологиях искусственного интеллекта.

Сохраняется дефицит кадров в образовании – нужны педагоги, которые будут готовить новые кадры. Кроме того, высокой остается потребность в высококвалифицированных рабочих – так, кроме сварщиков, компании готовы хорошо платить токарям, фрезеровщикам, операторам станков, слесарям, монтажникам, швеям и так далее.

«Это та самая основа экономики, которая создаёт реальный продукт... Также сохраняется высокий спрос на работников транспорта и логистики: водителей, курьеров, логистов, специалистов по внешнеэкономической деятельности», — заключил парламентарий.

Напомним, по данным исследования, сварщикам в начале 2026 года в среднем предлагали зарплату в размере более 267 тысяч рублей, что сделало их самыми высокооплачиваемыми работниками. Следом идут электромонтажники — им предлагают 160 тыс. рублей. На третьем месте – машинисты и монтажники с заработной платой в 146,9 тыс. рублей.

Ранее в России объяснили резко набравший обороты тренд на смену профессии в 35-45 лет.