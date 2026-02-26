Центробанк раскрыл, когда инфляция в России приблизится к 4%

Центробанк РФ: возвращение инфляции к 4% ожидается во второй половине 2026 года

Банк России ожидает возвращения устойчивой инфляции к целевому уровню вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 13 февраля.

«По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,5 – 5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года», — отмечается в материале.

Ожидается, что в 2027 году и в последующие годы инфляция будет находится на целевом уровне.

Центробанк также прогнозирует, что рост ВВП в 2026 году замедлится до 0,5–1,5%. В 2027 году и позже экономика выйдет на сбалансированные темпы роста в диапазоне 1,5–2,5% ежегодно, указано в документе.

По данным регулятора, в четвертом квартале 2025 года темпы роста цен замедлились до 3,9% после 6,5% в третьем квартале. При этом базовая инфляция ускорилась до 4,7% против 4,1% кварталом ранее.

17 февраля в ЦБ заявили, что разовые факторы роста инфляции, зафиксированные в начале года, будут вскоре исчерпаны. Там также объяснили всплеск инфляции в январе ростом НДС до 22%, а также отметили, что в дальнейшем темпы роста потребительских цен должны начать замедляться. Он добавил, что ЦБ ожидает возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года.

