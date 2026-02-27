Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Российские банки зафиксировали бум рефинансирования ипотеки

«Ведомости»: в России вырос в разы спрос на рефинансирование ипотеки
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Российские банки отмечают кратный рост интереса граждан к рефинансированию рыночной ипотеки с лета прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций.

По данным издания, чаще всего заемщики обращаются за рефинансированием из-за изменения ключевой ставки Центробанка и ставок самих банков по таким программам.

Регулятор снизил ключевую ставку с 21% до 15,5%. Вслед за этим ипотечные банки уменьшили ставки по рефинансированию с 26,8% до 19,1%.

В 2026 году средняя цена сделки по покупке новостройки в Москве комфорт-класса будет колебаться в диапазоне 17-23 млн рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Он призвал россиян рассматривать «комбинированную ипотеку»: не нужно пытаться втиснуться в 12 млн, если у вас один или двое детей, берите льготный лимит и добирайте 3-5 млн по рыночной ставке. Да, платеж выше, но это позволит купить квартиру, в которой можно жить, а не ютиться, констатировал финансист.

Ранее стало известно, что для участников СВО хотят ввести отдельную льготную ипотеку.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!