Российские банки зафиксировали бум рефинансирования ипотеки

Российские банки отмечают кратный рост интереса граждан к рефинансированию рыночной ипотеки с лета прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций.

По данным издания, чаще всего заемщики обращаются за рефинансированием из-за изменения ключевой ставки Центробанка и ставок самих банков по таким программам.

Регулятор снизил ключевую ставку с 21% до 15,5%. Вслед за этим ипотечные банки уменьшили ставки по рефинансированию с 26,8% до 19,1%.

В 2026 году средняя цена сделки по покупке новостройки в Москве комфорт-класса будет колебаться в диапазоне 17-23 млн рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Он призвал россиян рассматривать «комбинированную ипотеку»: не нужно пытаться втиснуться в 12 млн, если у вас один или двое детей, берите льготный лимит и добирайте 3-5 млн по рыночной ставке. Да, платеж выше, но это позволит купить квартиру, в которой можно жить, а не ютиться, констатировал финансист.

Ранее стало известно, что для участников СВО хотят ввести отдельную льготную ипотеку.