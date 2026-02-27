Для участников СВО хотят ввести отдельную льготную ипотеку

Депутаты фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Марина Ким предложили закрепить на федеральном уровне отдельную программу льготной ипотеки для участников специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС во фракции.

Инициативу обсудили на круглом столе «Справедливая ипотека для защитников: от статуса — к реальным возможностям», который прошел в Госдуме. Открывая встречу, Миронов заявил, что вопрос обеспечения жильем защитников страны требует конкретных решений и финансово обеспеченных механизмов, а не деклараций. Он отметил, что меры поддержки должны учитывать особый статус участников СВО и их реальные жизненные обстоятельства.

Во фракции сообщили, что Ким представила параметры законопроекта «Справедливая ипотека». Предлагается установить ставку 4% годовых для участников СВО, которые отслужили не менее двух лет, и 2% — для многодетных семей военнослужащих. Программа, по замыслу авторов, должна действовать по всей России без региональных ограничений и распространяться как на первичный и вторичный рынок жилья, так и на индивидуальное жилищное строительство.

В ходе обсуждения Ким подчеркнула, что прошедшие через СВО не должны сталкиваться с бюрократическими препятствиями. По ее словам, они не обязаны переезжать за тысячи километров ради льготной программы, поскольку у них есть родные города, семьи, родители, дети и работа. Депутат отметила, что льготы создаются для помощи конкретному человеку, а не для решения демографических или региональных задач.

Также обсуждались источники финансирования. Среди предложений — создание «Фонда поддержки героев», использование средств от продажи конфискованного имущества, выпуск целевых государственных облигаций и задействование действующих механизмов военной ипотеки. По итогам круглого стола участники приняли резолюцию с рекомендациями профильным комитетам Госдумы и правительству проработать параметры программы, источники финансирования и порядок подтверждения статуса участника СВО.

Ранее Сергей Миронов предлагал заменить ипотеку государственной программой социальной аренды жилья.