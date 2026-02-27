Размер шрифта
Генпрокуратура требует изъять более 500 млн рублей у экс-замглавы МВД Дагестана

Генпрокуратура России обратилась в суд с иском к бывшему заместителю министра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову об изъятии имущества на 533 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, проверка, проведенная после задержания Исмаилова по делу о взятках, выявила у него имущество общей стоимостью 533 674 459 рублей, что многократно превышает его официальный доход за 2010–2022 годы. За этот период он задекларировал всего 19,6 млн рублей, включая зарплату, пенсию участника боевых действий, детские пособия и проценты по вкладам. Доход его супруги составил 3,3 млн рублей.

В иске Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество, изъятое в квартире Исмаилова в Махачкале. Речь идет о серебряной посуде — двух чайных сервизах на шесть персон каждый, водочном наборе на три персоны, четырех серебряных кувшинах, конфетнице, двух подносах и 30 рюмках, а также о восьми наручных часах стоимостью от 51 тыс. до 1 млн рублей марок Cartier, OMEGA и TAG Heuer и драгоценных украшениях. Общая стоимость изъятого оценивается в 8,4 млн рублей. Кроме того, были изъяты наличные в размере 516 тыс. рублей.

Проверка также установила, что Исмаилов является собственником и фактическим владельцем восьми земельных участков, пяти зданий в Дербенте и Махачкале, квартиры в Москве и шести иномарок, приобретенных в 2020–2023 годах и оформленных на четверых аффилированных лиц, которые стали соответчиками по иску. По данным прокуратуры, рыночная стоимость недвижимости на момент покупки составляла 524 млн рублей, автомобилей — 15 млн рублей.

Ответчики признали, что земельные участки и три дома в Дербенте оформлены на них номинально и фактически принадлежали Исмаилову. При этом они заявили, что остальная недвижимость и автомобили куплены на их собственные деньги. Однако проверка показала, что их доходы не позволяли купить такое имущество за весь период работы чиновника.

С сентября 2025 года в Перовском суде Москвы рассматривается уголовное дело в отношении Исмаилова, его бывшего заместителя — замначальника следственного управления МВД Дагестана Далгата Абдулгапурова, нескольких следователей и двух коммерсантов. Исмаилову и Абдулгапурову вменяют два эпизода получения взяток на 1,3 млн рублей.

Исмаилов находится под стражей с 8 ноября 2023 года. В суде он заявил, что не признает вину ни по одному из эпизодов, отметил, что ни один из следователей, задержанных за взятки, не дал показаний о его приказах, и предположил, что уголовное дело может быть связано с местью или оговором со стороны лиц, находившихся под следствием.

Ранее в Ульяновске задержали начальника угрозыска МВД.

 
