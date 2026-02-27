Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Россиянам объяснили, куда жаловаться в случае невыплаты зарплаты

Юрист Асанова: в случае невыплаты зарплаты можно обратиться в трудовую инспекцию
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудникам, которые столкнулись с невыплатой заработной платы или отказом в оформлении трудового договора, следует обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру. Об этом РИАМО рассказала юрист по гражданским делам, член Ассоциации юристов России Карина Асанова.

По ее словам, в случае жалобы со стороны граждан сотрудники этих ведомств должны будут провести проверку работодателя и принять меры административного реагирования.

«В случае невыплаты заработной платы, привлечения к работе работника без надлежащего оформления, работодатель может быть привлечен к административной ответственности в соответствии со ст. 5.27 Кодекса об административных нарушениях и наложен штраф», — уточнила Асанова.

Юрист подчеркнула, что за невыплату зарплаты начальству может грозить и уголовная ответственность (ст. 145.1 УК РФ).

Юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве Наталья Кубасова до этого говорила, что задержка выплаты зарплаты по ТК РФ считается нарушением уже с первого дня после установленной в договоре даты. Причем за каждый день ожидания сотрудник вправе потребовать компенсацию.

Чтобы пожаловаться на работодателя, работнику необходимо собрать пакет документов. В него должны входить копия трудового договора, включая положение с установленными сроками выплат, выписки из расчетного счета или справки от бухгалтерии о невыплате зарплаты, внутренние заявления на имя работодателя о задержке, а также показания свидетелей – например, если с похожей проблемой столкнулись коллеги.

Ранее россиянам пообещали повышенные выплаты во второй половине марта.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!