Россиянам объяснили, куда жаловаться в случае невыплаты зарплаты

Юрист Асанова: в случае невыплаты зарплаты можно обратиться в трудовую инспекцию

Сотрудникам, которые столкнулись с невыплатой заработной платы или отказом в оформлении трудового договора, следует обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру. Об этом РИАМО рассказала юрист по гражданским делам, член Ассоциации юристов России Карина Асанова.

По ее словам, в случае жалобы со стороны граждан сотрудники этих ведомств должны будут провести проверку работодателя и принять меры административного реагирования.

«В случае невыплаты заработной платы, привлечения к работе работника без надлежащего оформления, работодатель может быть привлечен к административной ответственности в соответствии со ст. 5.27 Кодекса об административных нарушениях и наложен штраф», — уточнила Асанова.

Юрист подчеркнула, что за невыплату зарплаты начальству может грозить и уголовная ответственность (ст. 145.1 УК РФ).

Юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве Наталья Кубасова до этого говорила, что задержка выплаты зарплаты по ТК РФ считается нарушением уже с первого дня после установленной в договоре даты. Причем за каждый день ожидания сотрудник вправе потребовать компенсацию.

Чтобы пожаловаться на работодателя, работнику необходимо собрать пакет документов. В него должны входить копия трудового договора, включая положение с установленными сроками выплат, выписки из расчетного счета или справки от бухгалтерии о невыплате зарплаты, внутренние заявления на имя работодателя о задержке, а также показания свидетелей – например, если с похожей проблемой столкнулись коллеги.

