В России оценили, при какой ключевой ставке ипотека станет массовой

Ипотека в России снова станет массовой при ключевой ставке 10% и ниже, что может произойти к концу 2027 года. Об этом «Москве 24» рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

По его словам, пока можно заметить признаки неуверенности банков в том, что высокая ставка сохранится на долгие годы. При ставке в 10–12% россияне со средним доходом и заработком выше среднего смогут использовать ипотеку для улучшения жилищных условий. На фоне европейских ставок 2–3% это все еще дорого, но может считаться рабочим инструментом, отметил эксперт.

Он добавил, что на цены на жилье влияют себестоимость строительства и спрос, который во многом зависит от доступности ипотечных программ. Так, например, льготная ипотека за последнее время стала ключевым драйвером спроса, но из-за его этого первичное жилье значительно выросло в цене.

«Сейчас ситуация меняется. Госпрограммы становятся более адресными и ориентированы на тех, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий. А коммерческая ипотека из-за ужесточения денежно-кредитной политики доступна очень ограниченному кругу заемщиков. Это естественным образом снижает спрос на новостройки», – подчеркнул Ордов.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев в разговоре с «Газетой.Ru» до этого допустил снижение ставки по ипотеке до 0% для семей с четырьмя детьми. По его словам, госбюджет сможет компенсировать расходы.

Ранее в России предложили ввести бонус для тех, кто берет льготную ипотеку.