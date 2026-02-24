Россиян предупредили о планомерном снижении ставок по вкладам

Ставки по банковским вкладам в России продолжат снижаться на фоне решения Центрального банка понизить ключевую ставку, заявил директор по развитию финансовых продуктов сервиса «Сравни» Магомед Гамзаев в интервью «Известиям».

Он отметил тенденцию к постепенному снижению ставок вслед за ключевой, но при этом подчеркнул, что депозиты сохранят свой статус одного из главных инструментов накопления для россиян. Несмотря на заметное уменьшение их доходности, эксперт считает вклады по-прежнему понятным и низкорисковым способом хранения сбережений.

По словам Гамзаева, в ближайшие месяцы депозитные ставки будут корректироваться под влиянием динамики инфляции, объема ликвидности в банковской системе и общего курса регулятора на смягчение денежно-кредитной политики. Он полагает, что при постепенном снижении ставок в 2026 году может произойти плавный переток порядка пяти-десяти процентов активов в инвестиционные инструменты с большей доходностью, однако это будет скорее коррекция, поскольку вклады всё равно остаются ключевым низкорисковым вариантом.

Аналогичное мнение выразил в беседе с ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что текущий уровень ключевой ставки в 15,5% годовых, установленный ЦБ, все еще остается достаточно высоким, но тенденция к удешевлению кредитов уже задана. В сложившихся условиях парламентарий рекомендует россиянам не ограничиваться традиционными банковскими вкладами, а обратить внимание на альтернативные инструменты сбережения, в частности на рынок облигаций. По его мнению, вложения в долговые ценные бумаги могут оказаться более выгодным способом сохранения и приумножения средств в нынешней экономической ситуации.

Средние ставки по вкладам на три месяца в российских банках опустились до минимума с конца декабря 2023 года — 14,2% годовых, на срок шесть месяцев — до 13,97% (минимальное значение с конца мая 2024 года). Средняя ставка по годовым вкладам установилась на уровне 12,8%.

Ранее в России вырос оптимальный размер финансовой подушки безопасности.