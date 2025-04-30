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Депутат напомнила о последствиях получения серой зарплаты

Депутат Бессараб напомнила, что серые зарплаты ведут к проблемам с пенсией
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Depositphotos

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила в разговоре с «Лентой.ру», что, получая зарплату в конвертах, россияне рискуют остаться без достойной пенсии.

Бессараб отметила, что работающий «в черную» человек наказывает сам себя, поскольку с зарплаты в конверте не уплачиваются страховые взносы, которые могли бы пойти на будущее пенсионное обеспечение. В итоге выплаты окажутся меньше. Депутат добавила, что существуют и другие серьезные риски. По ее словам, работодатель таким образом уклоняется от уплаты страховых взносов, а сотрудник, соглашаясь на подобный формат оплаты, также уклоняется от налогов.

Кроме того, человек, работающий не по трудовому договору и получающий зарплату в конверте, не может рассчитывать на страховые выплаты или оплату больничного.

«Когда гражданин не является участником официальных трудовых отношений, он не получает выплаты в случае временной нетрудоспособности. Если на работе произойдет какой-то несчастный случай — это тоже на страх и риск самого человека, тогда как в нормальной ситуации законодательство защищает работников и обязывает работодателя компенсировать весь полученный на рабочем месте вред», — подчеркнула депутат.

В середине марта председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вносить в реестр недобросовестных работодателей компании, не платящие зарплаты сотрудникам. Соавтором обращения стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Сам Миронов также прокомментировал обращение, заметив, что невыплата или систематическая задержка зарплаты – это очень серьезное нарушение прав граждан России.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить сотни тысяч рублей из накопительной пенсии.

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