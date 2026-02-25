Еврокомиссия потребовала от Зеленского решить вопрос с нефтепроводом

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо заявила, что вопрос функционирования топливной магистрали стал одной из ключевых тем встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пиньо, фон дер Ляйен заявила Зеленскому о необходимости оперативного восстановления нефтепровода «Дружба».

Нефтепровод «Дружба» берет начало в России и далее разветвляется, проходя по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по Украине — в Венгрию, Словакию и Чехию.

В конце января Украина остановила транзит, оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после обстрелов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий украинской стороны Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

