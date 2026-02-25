В Швейцарии заявили о присоединении к 19-му пакету санкций ЕС против РФ

Швейцария с четверга, 26 февраля, присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин конфедерации.

«25 февраля 2026 года Федеральный совет принял решение о принятии дальнейших мер 19-го пакета санкций Европейского союза против России. Новые меры вступят в силу 26 февраля 2026 года», — говорится в сообщении правительства страны.

В кабмине отметили, что Федеральный совет Швейцарии ввел требование об отчетности о транзите и въезде в страну российских дипломатов, которые были аккредитованы в ЕС.

23 февраля глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России. Это первый случай с начала специальной военной операции на Украине, когда объединение не достигло согласия по рестрикциям перед 24 февраля.

Ранее Слуцкий назвал новый пакет антироссийских санкций объявлением «танкерной войны».