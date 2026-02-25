Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Швейцарии заявили о присоединении к 19-му пакету санкций ЕС против РФ

Швейцария присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против России
Global Look Press

Швейцария с четверга, 26 февраля, присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин конфедерации.

«25 февраля 2026 года Федеральный совет принял решение о принятии дальнейших мер 19-го пакета санкций Европейского союза против России. Новые меры вступят в силу 26 февраля 2026 года», — говорится в сообщении правительства страны.

В кабмине отметили, что Федеральный совет Швейцарии ввел требование об отчетности о транзите и въезде в страну российских дипломатов, которые были аккредитованы в ЕС.

23 февраля глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России. Это первый случай с начала специальной военной операции на Украине, когда объединение не достигло согласия по рестрикциям перед 24 февраля.

Ранее Слуцкий назвал новый пакет антироссийских санкций объявлением «танкерной войны».

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!