Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Греф оценил ситуацию с «Самолетом»

Греф: Сбер не видит критической ситуации у девелопера «Самолет»
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Сбербанк не видит критической финансовой ситуации у девелопера «Самолет». Об этом заявил председатель правления кредитной организации Герман Греф в ходе конференц-звонка, передает ТАСС.

«Слухи о том, что «Самолет» перестанет летать, сильно преувеличены, я бы так сказал. Но они стали жертвой собственного пиара», — сказал глава банка.

Греф добавил, что девелопер «неудачно обратился в бюджет», который «повышает налоги». По его словам, таким образом компания хотела найти источник покрытия дефицита. Председатель правления Сбера считает такую историю «странной».

В начале февраля «Самолет» просил выделить ему льготный кредит или предоставить другой стабилизационный инструмент на сумму 50 млрд рублей на трехлетний срок. Взамен его акционеры готовы были предоставить государству блокирующий или даже более крупный пакет акций для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене.

24 февраля Минфин России не обнаружил признаков финансовой неустойчивости девелоперова. По итогам проверки ведомство пришло к выводу об отсутствии предпосылок для возникновения рисков финансовой неустойчивости и решило, что «Самолет» не нуждается в кредите с государственной поддержкой.

Ранее «Самолет» передал покупателям более 2,7 тысячи квартир.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!