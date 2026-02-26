Греф оценил ситуацию с «Самолетом»

Сбербанк не видит критической финансовой ситуации у девелопера «Самолет». Об этом заявил председатель правления кредитной организации Герман Греф в ходе конференц-звонка, передает ТАСС.

«Слухи о том, что «Самолет» перестанет летать, сильно преувеличены, я бы так сказал. Но они стали жертвой собственного пиара», — сказал глава банка.

Греф добавил, что девелопер «неудачно обратился в бюджет», который «повышает налоги». По его словам, таким образом компания хотела найти источник покрытия дефицита. Председатель правления Сбера считает такую историю «странной».

В начале февраля «Самолет» просил выделить ему льготный кредит или предоставить другой стабилизационный инструмент на сумму 50 млрд рублей на трехлетний срок. Взамен его акционеры готовы были предоставить государству блокирующий или даже более крупный пакет акций для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене.

24 февраля Минфин России не обнаружил признаков финансовой неустойчивости девелоперова. По итогам проверки ведомство пришло к выводу об отсутствии предпосылок для возникновения рисков финансовой неустойчивости и решило, что «Самолет» не нуждается в кредите с государственной поддержкой.

Ранее «Самолет» передал покупателям более 2,7 тысячи квартир.