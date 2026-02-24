Размер шрифта
Минфин России не нашел причин для господдержки одного из крупнейших застройщиков

Илья Питалев/РИА Новости

Минфин России не обнаружил признаков финансовой неустойчивости одного из крупнейших девелоперов жилья в стране — группы компаний «Самолет», сообщила ее пресс-служба РИА Недвижимость.

Так в «Самолете» прокомментировали итоги рассмотрения своего обращения в правительство за господдержкой. Из заявления пресс-службы девелопера следует, что Минфин России тщательно изучил финансовые показатели группы, результаты корпоративной стратегии по сохранению стабильности и оптимизацию расходов.

По итогам проверки ведомство пришло к выводу об отсутствии предпосылок для возникновения рисков финансовой неустойчивости и решило, что «Самолет» не нуждается в кредите с государственной поддержкой.

В пресс-службе застройщика добавили, что в результате переговоров с крупнейшими банками группа разработала ряд инструментов и мер, которые позволят ей снизить текущую процентную нагрузку и рефинансировать часть корпоративного долга для более эффективной адаптации к жесткой денежно-кредитной политике Центробанка.

«Самолет» просил выделить ему льготный кредит или предоставить другой стабилизационный инструмент на сумму 50 млрд рублей на трехлетний срок. Взамен его акционеры готовы были предоставить государству блокирующий или даже более крупный пакет акций для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене.

В Минстрое России по итогам анализа ситуации с «Самолетом» пришли к выводу, что «ситуация с финансовыми показателями одной конкретной компании не является репрезентативной для всей отрасли».

Ранее «Самолет» передал покупателям более 2,7 тысячи квартир.

 
