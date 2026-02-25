Размер шрифта
В США заявили о большом количестве «креативных идей» в переговорах по Украине

Уиткофф: много креативных идей выдвигается в ходе переговоров по Украине
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Много креативных идей выдвигается в ходе переговоров по Украине. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф, передает РИА Новости.

«Есть много креативных идей на столе переговоров, которые я не могу обсуждать сегодня, потому что это, наверное, будет неуместно. <...> И даже если они не работают, то это не значит, что мы не пытаемся», — сказал он.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

20 февраля бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм заявил об уровне серьезности переговоров между Россией и Украиной, какого не было ранее. По его словам, об этом свидетельствует минимальное число утечек.

Ранее Зеленский обозначил сроки следующих переговоров по Украине.

 
