Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Си Цзиньпин назвал ключевой фактор в урегулировании конфликта на Украине

Си Цзиньпин: диалог — ключевой фактор в урегулировании украинского конфликта
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Диалог является ключевым фактором в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«Ключ к решению проблемы заключается в настойчивом поиске решений посредством диалога и переговоров», — сказал глава КНР, который 25 февраля проводит встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

До этого Си Цзиньпин заявлял, что Китай надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое будет приемлемым для всех сторон. По его словам, политическая обстановка в современном мире весьма неспокойна.

Глава КНР подчеркнул, Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса. Си также отметил, что Китай решительно выступает против любого перекладывания вины за конфликт и очернения.

В ноябре американский журнал The National Interest писал, что Китай планирует сделать Украину новым центром своей инициативы «Один пояс, один путь». По данным издания, Китай поддерживает военную операцию России, поскольку это выгодно Пекину, однако в то же время хочет, чтобы Украина стала новым центром инициативы «Один пояс, один путь».

Ранее премьер Финляндии призвал Китай помочь «принести мир» на Украину.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!