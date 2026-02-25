Диалог является ключевым фактором в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«Ключ к решению проблемы заключается в настойчивом поиске решений посредством диалога и переговоров», — сказал глава КНР, который 25 февраля проводит встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

До этого Си Цзиньпин заявлял, что Китай надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое будет приемлемым для всех сторон. По его словам, политическая обстановка в современном мире весьма неспокойна.

Глава КНР подчеркнул, Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса. Си также отметил, что Китай решительно выступает против любого перекладывания вины за конфликт и очернения.

В ноябре американский журнал The National Interest писал, что Китай планирует сделать Украину новым центром своей инициативы «Один пояс, один путь». По данным издания, Китай поддерживает военную операцию России, поскольку это выгодно Пекину, однако в то же время хочет, чтобы Украина стала новым центром инициативы «Один пояс, один путь».

Ранее премьер Финляндии призвал Китай помочь «принести мир» на Украину.