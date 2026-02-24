Россиянам рассказали, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году

В 2026 году выгоднее всего уходить в отпуск в июле. Об этом aif.ru сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если взять отпуск 14 дней в июле 2026 года, например, с 13 по 26 июля, то тогда в рассматриваемом примере работнику с зарплатой 97 тысяч рублей и средним дневным заработком 3 тысячи рублей будет выплачено 42 тысяч рублей отпускных», — объяснил специалист.

Он отметил, что в таком случае за оставшиеся 13 рабочих дней заработная плата сотрудника составит 54,83 тысячи рублей. В итоге общая сумма выплат вместе с отпускными достигнет 96,83 тысячи рублей.

До этого Балынин говорил, что в 2026 году россиян ожидают пять рабочих недель с тремя выходными подряд. Первыми из них стали выходные с 21 по 23 февраля. Также сотрудники будут отдыхать с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, а также с 12 по 14 июня. Помимо этого, выходной будет в среду, 4 ноября, и 31 декабря.

