Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Россиянам рассказали, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году

Экономист Балынин: самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет июль
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году выгоднее всего уходить в отпуск в июле. Об этом aif.ru сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если взять отпуск 14 дней в июле 2026 года, например, с 13 по 26 июля, то тогда в рассматриваемом примере работнику с зарплатой 97 тысяч рублей и средним дневным заработком 3 тысячи рублей будет выплачено 42 тысяч рублей отпускных», — объяснил специалист.

Он отметил, что в таком случае за оставшиеся 13 рабочих дней заработная плата сотрудника составит 54,83 тысячи рублей. В итоге общая сумма выплат вместе с отпускными достигнет 96,83 тысячи рублей.

До этого Балынин говорил, что в 2026 году россиян ожидают пять рабочих недель с тремя выходными подряд. Первыми из них стали выходные с 21 по 23 февраля. Также сотрудники будут отдыхать с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, а также с 12 по 14 июня. Помимо этого, выходной будет в среду, 4 ноября, и 31 декабря.

Ранее россиянам дали советы, как спланировать путешествие в выходные.

 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!