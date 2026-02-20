Размер шрифта
Общество

Россиянам дали советы, как спланировать путешествие в выходные

Островок: в выходные стоит отдыхать в небольших городах с культурной программой
На выходные стоит планировать короткие путешествия в города, до которых можно доехать за два-три часа. Об этом «Известиям» рассказали специалисты сервиса «Островок».

Эксперты посоветовали при планировании путешествия обращать внимание не только на популярные крупные центры, но и на маленькие города с насыщенной культурной программой. Зачастую в небольших населенных пунктах более доступные цены на развлечения и проживание. При этом там можно насладиться живописной природой и гастрономическими маршрутами.

По словам специалистов, выбирать жилье лучше с помощью фильтра поиска, который позволяет сразу отметить наличие необходимых удобств, таких как парковки, бассейн или отдельная кухня. При этом важно изучать свежие отзывы пользователей, оставленные в последние несколько месяцев. Благодаря этому удастся узнать актуальную информацию о состоянии объекта и качестве обслуживания.

«При этом не стоит рассматривать только отели для размещения. Апартаменты с кухней нередко обходятся выгоднее обычного гостиничного номера. Экономия получается не только за счет более низкой стоимости проживания, но и благодаря возможности готовить самостоятельно, сокращая траты на питание. При этом в апартаментах обычно больше пространства, поэтому они подходят для семей и компаний друзей», — подчеркнули эксперты.

Они добавили, что снизить траты на отпуск удастся, если планировать путешествие на периоды сразу после праздников или в межсезонье. Помимо этого, стоит обращать внимание на жилье, расположенное «на второй линии» или в 15 минутах от исторического центра. Цены на отели в таких местах часто бывают на 20–30% ниже, чем в самом центре города. Дополнительную выгоду принесут программы лояльности.

Специалисты напомнили, что многие объекты размещения предлагают скидки при раннем бронировании. Однако выгодные предложения могут также появиться в последние дни перед заездом. При бронировании важно учитывать не только стоимость проживания, но и условия отмены с дополнительными платежами, такими как курортный сбор, плата за уборку или городской налог.

Ранее в туротрасли рассказали, куда россияне поедут отдыхать на мартовские праздники.
 
