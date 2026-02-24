Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Россиянам рассказали, как открыть счет несовершеннолетнему

Парламентская газета: для открытия счета на имя ребенка нужен паспорт родителя
Shutterstock

Для того чтобы открыть счет на имя несовершеннолетнего гражданина России, его родителю или опекуну нужно предоставить собственные документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Родители должны предоставить свой паспорт или другое удостоверение личности в банк, в котором планируется открыть счет. К этому документу необходимо приложить свидетельство о рождении для ребенка, если он младше 14 лет, или паспорт несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет. Также можно предоставить нотариально заверенные копии документов.

Помимо этого, для открытия счета нужно свидетельство о постановке на учет в налоговом органе родителя или опекуна несовершеннолетнего.

Уточняется, что могут потребоваться и другие документы, если родитель или усыновитель является иностранцем или лицом без гражданином. В таком случае необходима будет миграционная карта, разрешение на пребывание или проживание в России.

Приемным родителям также нужно предоставить договор о приеме несовершеннолетнего на воспитание.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева до этого предупредила, что банки могут списывать со своих клиентов комиссии за отсутствие операций по карте. По ее словам, такая возможность предусмотрена в ряде банковских договоров. В случае, если комиссия прописана в таком документе, то списания за неактивные счета будут законными.

Ранее россиянам посоветовали закрыть неиспользуемые кредитные карты.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!