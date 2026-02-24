Россиянам рассказали, как открыть счет несовершеннолетнему

Для того чтобы открыть счет на имя несовершеннолетнего гражданина России, его родителю или опекуну нужно предоставить собственные документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Родители должны предоставить свой паспорт или другое удостоверение личности в банк, в котором планируется открыть счет. К этому документу необходимо приложить свидетельство о рождении для ребенка, если он младше 14 лет, или паспорт несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет. Также можно предоставить нотариально заверенные копии документов.

Помимо этого, для открытия счета нужно свидетельство о постановке на учет в налоговом органе родителя или опекуна несовершеннолетнего.

Уточняется, что могут потребоваться и другие документы, если родитель или усыновитель является иностранцем или лицом без гражданином. В таком случае необходима будет миграционная карта, разрешение на пребывание или проживание в России.

Приемным родителям также нужно предоставить договор о приеме несовершеннолетнего на воспитание.

