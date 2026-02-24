Ставки по коротким вкладам в российских банках опустились до двухлетнего минимума

«Ъ»: в России ставки по коротким вкладам опустились до 14,2%

Средние ставки по вкладам в российских банках на срок три месяца опустились до минимума с конца декабря 2023 года — 14,2% годовых. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Ставки на срок шесть месяцев опустились до 13,97% (минимальное значение с конца мая 2024 года). Средняя ставка по вкладам сроком на один год стабилизировалась на отметке 12,8%.

Издание прогнозирует дальнейшее снижение ставок в этом году.

Зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов заявил, что участники рынка по коротким вкладам ориентировались на более высокие ставки в ожидании паузы по снижению ключевой ставки как минимум до марта, поэтому в данный момент происходит коррекция.

По словам участников рынка, снижение по депозитам с разными сроками будет происходить с разной скоростью, но в целом оно будет определяться сигналами, исходящими от Банка России, и решениями регулятора по ключевой ставке.

13 февраля ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5%.

