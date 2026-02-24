Россиянам рассказали о возможности оформить ипотеку на двоих

У россиян есть возможность оформить ипотеку на двоих – при этом банки будут оценивать совокупный доход семьи, на фоне чего повышается вероятность одобрения кредита, а сумма и условия предлагаются более выгодные. При этом платежи и доли в квартире могут распределяться неравномерно – исходя из финансовых возможностей каждого заемщика, рассказал RT зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Доли могут быть распределены, например, 70 на 30, однако важно, чтобы это было закреплено в документах о праве собственности и в обязательствах перед банком. Депутат также посоветовал обязательно заключить брачный договор или соглашение, в котором будет указано, кто какие суммы ежемесячно вносит в погашение кредита, и кто на какую долю недвижимости имеет право.

«Без такого документа даже при раздельном владении банк вправе требовать погашения кредита от обоих заемщиков в полном объеме, — пояснил Панеш. —

Что касается отказа в выдаче кредита, то банк может принять отрицательное решение по целому ряду причин: недостаточный совокупный доход, плохая кредитная история одного из заемщиков, нестабильная занятость или слишком маленький первоначальный взнос».

Заранее важно учесть, что оформление ипотеки на двоих связано со сложностями в случае развода. Купленная в браке квартира признается совместно нажитым имуществом и делится пополам, но также супруги могут заранее договориться, что в случае расставания один получает квартиру, другой – денежную компенсацию. Причем соглашение должно быть подкреплено банком, подчеркнул парламентарий.

Панеш также предупредил, что если один из заемщиков перестанет платить, вся ответственность ляжет на второго. При подобных сложностях банк можно попросить о реструктуризации долга или ипотечных каникулах, но лучше заранее учесть все риски и максимально ответственно подойти к решению оформления ипотеки на двоих, заключил парламентарий.

До этого управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что просроченные долги россиян по ипотеке растут высокими темпами из-за заградительных ставок. По его словам, тем не менее среди просрочек ипотечников по-прежнему преобладают незначительные (10-15 дней) и ситуационные (до 30 дней). Он назвал это «тревожным сигналом, но не критичным явлением».

