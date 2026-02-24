«Тревожный сигнал»: в России объяснили рост просроченных долгов по ипотеке

Просроченные долги россиян по ипотеке растут высокими темпами из-за заградительных ставок, заявил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Так он прокомментировал данные «Скоринг Бюро», согласно которым просроченная задолженность россиян по ипотеке в 2025 году достигла 265,6 млрд рублей (+76,6% за год).

«Главным образом, резкий рост просрочки по ипотеке является следствием действия заградительных ставок. Именно на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка показатель рос галопирующими темпами. Дело в том, что многие банки несвоевременно отреагировали на растущую ключевую ставку в 2023 году, не ожидая, что период заградительных условий по кредитам окажется столь длительным. В результате наблюдалось массовое одобрение заявок потенциально рискованным заемщикам и, как следствие, ухудшение качества кредитного портфеля», — отметил Сырцов.

По его словам, тем не менее среди просрочек ипотечников по-прежнему преобладают незначительные (10–15 дней) и ситуационные (до 30 дней). Стало больше долгосрочных просрочек (до трех месяцев), добавил риелтор. По его мнению, «это является тревожным сигналом, но не критичным явлением». Сырцов пояснил, что проблемных клиентов (с просрочками свыше трех месяцев) по-прежнему сравнительно немного. Среди них большинство все же не относятся к категории злостных неплательщиков и пытаются совместно с банками найти компромиссные выходы из сложных ситуаций, хотя бы частично выплачивают долг, добавил риелтор. Соответственно, ситуация непростая, но вполне контролируемая, подытожил Сырцов. По его словам, это очевидно в том числе на основе статистики закрытия банков: в 2015 году ЦБ отозвал или аннулировал лицензии у 109 кредитных организаций, а в 2025 году — всего у 4. Несмотря на текущие трудности, ситуация в финансовой отрасли гораздо стабильнее, чем еще 10 лет назад, констатировал риелтор.

Сырцов сказал, что за прошедший год доля одобренных заявок на получение рыночной ипотеки в коммерческих банках сократилась почти на 10 процентных пунктов, с 53 до 43,6%.

«Впервые за долгие годы менее половины потенциальных клиентов получают возможность взять жилищный кредит. Кроме того, существенно строже стали требования банков по минимальному первому взносу и максимальному сроку действия кредитов. Впрочем, это абсолютно ожидаемая ситуация на фоне действия жесткой монетарной политики.

Сейчас Банк России постепенно сокращает ключевую ставку. На этом фоне риски для банков сократятся и будут смягчены условия для большинства категорий клиентов. В результате доля одобряемых ипотечных заявок скорректируется вверх. Тем не менее скорого возвращения к пиковым значениям ждать не следует. Все же банкам необходимо время, чтобы нивелировать негативные последствия от «шоковой терапии» со стороны ЦБ 2023–2025 годов», — отметил Сырцов.

Вместе с тем он подчеркнул, что даже с учетом непростых экономических условий правовой статус заемщиков постепенно улучшается: в частности, еще годом ранее банки обычно запрещали даже собственникам с хорошим кредитным рейтингом продавать свое ипотечное жилье, а сейчас почти ни один банк не накладывает ограничения на реализацию квартир клиентам без задолженностей.

