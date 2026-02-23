ЕК ждет от глав МИД Евросоюза утверждения €90 млрд для Киева

ЕК ожидает от стран ЕС утверждения кредита Украине на €90 млрд до конца марта

Еврокомиссия ждет до конца марта положительного ответа от глав МИД Евросоюза на выделение Украине кредитных средств в размере €90 млрд. Об этом заявили представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«Еврокомиссия ожидает, что страны ЕС выполнят свои обязательства по утверждению займа для Украины на €90 млрд, который был согласован в декабре прошлого года», — заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью.

В свою очередь представитель ЕК Балаш Уйвари пояснил, несмотря на то, что крайний срок — это конец марта, но все же ожидается, что решение будет принято гораздо раньше.

Данный вопрос обсуждают главы МИД Евросоюза на встрече в Брюсселе.

До этого Венгрия заблокировала согласованный в декабре кредит Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Ранее министр иностранных дел Польши Сикорский удивился отсутствию солидарности между Украиной и Венгрией.