Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

ЕК ждет от глав МИД Евросоюза утверждения €90 млрд для Киева

ЕК ожидает от стран ЕС утверждения кредита Украине на €90 млрд до конца марта
Global Look Press

Еврокомиссия ждет до конца марта положительного ответа от глав МИД Евросоюза на выделение Украине кредитных средств в размере €90 млрд. Об этом заявили представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«Еврокомиссия ожидает, что страны ЕС выполнят свои обязательства по утверждению займа для Украины на €90 млрд, который был согласован в декабре прошлого года», — заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью.

В свою очередь представитель ЕК Балаш Уйвари пояснил, несмотря на то, что крайний срок — это конец марта, но все же ожидается, что решение будет принято гораздо раньше.

Данный вопрос обсуждают главы МИД Евросоюза на встрече в Брюсселе.

До этого Венгрия заблокировала согласованный в декабре кредит Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Ранее министр иностранных дел Польши Сикорский удивился отсутствию солидарности между Украиной и Венгрией.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!