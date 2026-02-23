Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Курс двух крупнейших криптовалют снижается

Binance: биткойн и Ethereum снижаются в пределах 4%
Benoit Tessier/Reuters

Курс двух крупнейших по капитализации криптовалют — биткойна и Ethereum — снижается в пределах 4%. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Согласно информации торговой площадки, курс биткойна снижался на 3,38% до $65,747 тысяч, Ethereum — на 4,87%, до $1,879 тысяч.

12 февраля заместитель главы Минфина РФ Иван Чебесков, выступая на конференции Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка» рассказал, что в России объем операций с криптовалютами составляет порядка 50 млрд рублей в день.

Он отметил, что объемы использования «крипты» в стране только увеличились. По словам замминистра, в этой деятельности задействованы миллионы россиян.

Также Чебесков заявил, что такая динамика говорит о существенном интересе граждан к цифровым активам как инструменту сбережений. Вместе с тем он обратил внимание, что ранее Минфин неоднократно отмечал масштаб рынка, оценивая его в триллионы рублей.

Ранее россиянам рассказали, как криптовалюта может стать в их жизни «обычным явлением».
 
Теперь вы знаете
Как работают аффирмации и правда ли можно настроить себя на успех силой мысли. Объясняют психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!