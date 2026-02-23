Стало известно о желании одной страны Европы стать новым газовым хабом

Греция рассчитывает, что сможет стать центральным звеном в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны. Об этом пишет газета The Financial Times.

По данным издания, республика надеется стать новым газовым хабом благодаря своему географическому положению и расширению мощностей по производству СПГ. Также ставка делается на модернизацию инфраструктуры и тесные связи с Соединенными Штатами, на транзите топлива которых и хочет сосредоточиться Греция.

В материале подчеркивается, что Афины завершили строительство межрегионального трубопровода Греция — Болгария. Более того, им удалось расширить пропускную способность объекта, дополнительно построив две компрессорные станции на севере страны.

При этом высокие цены на газ остаются проблемой, отмечается в статье.

«Если сложить пошлины, взимаемые с Греции, Болгарии, Румынии и Венгрии, <...> общая сумма становится значительной. В настоящее время она слишком высока, чтобы этот маршрут был коммерчески жизнеспособным в долгосрочной перспективе», — пояснил старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джулиан Боуден.

13 февраля агентство Bloomberg написало, что постепенный отказ государств Европы от российского СПГ уже привел к резкому увеличению затрат в энергоемких отраслях промышленности.

Ранее Медведев рассказал, чем Европе придется расплачиваться за газ из США.