Санкции, введенные Европейским союзом в отношении России, усугубили структурные кризисы внутри самого объединения, приведя экономику Европы в состояние, близкое к поражению в войне на истощение. Об этом ТАСС рассказал кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

»ЕС формально продемонстрировал солидарность, но фактически нанес себе ущерб, сравнимый с поражением в войне на истощение, ускорив собственную геополитическую маргинализацию и внутреннюю дезинтеграцию», — считает эксперт.

По словам Гапоненко, Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен и в целом европейские институты превратились в передатчиков трансатлантической повестки, что привело к технической рецессии в 2025 году Германию. В то же время он отметил, что вся мировая мировая экономическая активность и логистические маршруты сместились в Азию. В итоге это привело к тому, что «Европа из глобального центра силы превратилась в региональную экономику с замедленным ростом, высокой инфляцией и структурными проблемами».

До этого в Германии признали, что конфликт на Украине ослабил страны-члены Евросоюза (ЕС). Об этом написала газета Berliner Zeitung, отметив, что Европа продолжают избегать диалога с Россией, что делает их более уязвимыми.

Ранее Урсулу фон дер Ляйен критиковали за руководство ЕС, обвиняя её в ослаблении влияния союза.