Франция закупила максимальное количество металла из России в 2025 году

Франция нарастила закупки российского титана до исторического максимума
Shutterstock

Франция по итогам предыдущего года увеличила импорт титана из России до исторически максимальной суммы — на €129,9 млн (€108,6 млн в 2024 году). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Таким образом, сумма импорта титана выросла на 19,6% в годовом выражении. Эта максимальная сумма поставок с 1992 года.

Помимо этого, в 2025 году еще четыре страны в Европейском союзе увеличили импорт российского титана до рекордных за несколько лет значений. Так, Эстония закупила этого металла на €4,9 млн, что является максимальной суммой с 2017 года. Импорт Австрии и Румынии достиг максимумов с 2022 года — €3,3 млн и €1,2 млн соответственно, а Польши — с 2023 года (€130,7 тыс.).

В январе стало известно, что Евросоюз за 11 месяцев 2025 года увеличил закупки российских удобрений до максимального уровня за последние четыре года. Объем импорта составил €1,523 млрд против €1,516 млрд за аналогичный период 2024 года.

Ранее Евросоюз увеличил закупки российских лекарств до рекордных объемов.
 
