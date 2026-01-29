В России сообщили о резком увеличении случаев повторного банкротства

Количество случаев повторного банкротства россиян с 2020 по 2025 год выросло на 250%, в 2026 году эта тенденция продолжится. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Фонде защиты должников (ФЗД).

«В 2020 году случаи повторного банкротства были практически единичными. По итогам 2025 года рост таких клиентов составил 250%. Рост начался в 2024-м, и все говорит о том, что в 2026 он продолжится», — говорится в материале Фонда.

Как отметили в Фонде, за пять лет с 2020 по 2025 год средняя задолженность лиц, обращающихся в организацию за помощью, выросла на полмиллиона рублей с 700 тыс. до 1 млн 200 тыс. соответственно.

Кроме того, сообщили в Фонде защиты должников, нуждающиеся в помощи клиенты «помолодели». Если в 2020 году средний возраст банкрота составлял 45 лет, то теперь речь идет о должниках возрастом 38–40 лет.

«В процедуру банкротства стало заходить больше молодежи. Люди 20–25 лет чаще прибегают к списанию долгов, т.к. четко осознают, что затягивать с решением финансовых проблем не выгодно и неправильно», — пояснили в организации.

Вместе с тем 5 лет назад доля клиентов, которые стали жертвой мошенников, составляла 10–15%. На данный момент, заявили в Фонде, «35% наших клиентов — это те, на кого оформили кредит обманным путем».

По итогам 2025 года каждый четвертый клиент Фонда защиты должников «банкротится с ипотекой». При банкротстве можно сохранить ипотечное жилье. Пять лет назад процедура предусматривала соглашение между банком и клиентом, а суд в этом процессе никак не участвовал. В 2024 году законодательно установили, что такое мировое соглашение устанавливается через суд в процессе банкротства должника.

«Во многом это облегчило процесс банкротства с сохранением жилья», — отметили в Фонде.

Там также сообщили, что за пять лет значительно увеличилось число займов в микрофинансовых организациях.

«За это время большое развитие получили займы онлайн, потребительский кредит стало взять сложнее и все это привело к тому, что у нас появились кейсы, где у должника есть по 50 и даже 70 микрозаймов на разные суммы», — отметили там.

В организации подытожили, что в целом «клиенты стали более грамотными в экономических вопросах», а также теперь стали «спокойнее относиться к процедуре банкротства».

Исследование проводилось методом статистического анализа. Выборка составила 4300 клиентов.

