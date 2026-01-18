Размер шрифта
Евросоюз резко нарастил импорт удобрений из России в 2025 году

РИА Новости: Евросоюз нарастил закупки российских удобрений до рекорда
Денис Абрамов/РИА Новости

Евросоюз в январе—ноябре 2025 года увеличил закупки российских удобрений до максимального уровня за последние четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

За 11 месяцев объем импорта составил €1,523 млрд против €1,516 млрд за аналогичный период 2024 года. Последний раз более высокий показатель фиксировался в 2021 году, когда европейские компании приобрели удобрений из России на €2,4 млрд.

В ноябре страны ЕС нарастили закупки сразу в два раза по сравнению с октябрем — до €118,5 млн.

Крупнейшим покупателем российских удобрений в Евросоюзе стала Польша, импортировавшая продукцию на €555,1 млн. На втором месте оказалась Германия с показателем €160,8 млн, третьей — Румыния, закупившая удобрения на €117,9 млн.

Следом в рейтинге расположились Испания (€112,4 млн) и Франция (€104,3 млн), замкнувшие пятерку крупнейших импортеров.

Накануне журналисты РИА Новости со ссылкой на данные Евростата написали, что страны — члены ЕС в январе–ноябре 2025 года увеличили закупки лекарственных препаратов из России до рекордных объемов. Показатель превысил €30 млн (около 2,7 млрд рублей), что стало максимумом за аналогичные периоды с 2020 года.

Ранее Россия в несколько раз нарастила поставки чая в Евросоюз.

