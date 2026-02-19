Размер шрифта
«Арнест Юнирусь» приобрела российское подразделение Avon

«Арнест ЮниРусь» приобрела активы Avon в России за 2,52 млрд рублей
«Арнест Юнирусь» приобрела российское подразделение Avon у бразильской группы компаний Natura&Co за 2,52 млрд руб. Об этом пишет ТАСС.

«Компания «Арнест ЮниРусь», один из ведущих российских производителей косметической продукции и товаров бытовой химии, становится новым владельцем активов Avon в России», — говорится в сообщении.

Сделка была одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям в РФ. Отмечается, что в список приобретенных активов входит предприятие в Наро-Фоминске Московской области.

В декабре сообщили, что в Севастополе национализировали 11 предприятий. еречень имущества, вошедшего в собственность Севастополя: ООО «СЕВСТАР ИСПС», ООО «СЕВСТАР ИТ», ООО «СЕВСТАР МТ», ООО «ЛАНКОМ», ООО «СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС», ООО «ФРИНЕТ КРЫМ», ООО «НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МИСТ», ООО «Цифровые инновации», ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС»

В ноябре председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму национализировали большую часть активов украинских олигархов.

Ранее сообщалось, что бывший владелец Домодедово хочет вернуть аэропорт в свою собственность.
 
