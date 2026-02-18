Размер шрифта
В Минцифры рассказали, как помочь «Почте России»

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о законопроекте для помощи Почте России
Владимир Астапкович/РИА Новости

Правительство России подготовило законопроект, который призван обеспечить стабильные и новые источники доходов для «Почты России». Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, сообщает пресс-служба компании.

«Правительством подготовлен законопроект. В нем достаточно большое количество мер, больше десяти, которые все-таки, в нашем понимании, должны обеспечить самое главное — стабильные новые источники генерации доходов для «Почты», — сказал Шадаев.

Он подчеркнул, что эти меры должны отрегулировать существующий рынок доставки и обеспечить равную практику применения.

«Почта России» с 1 марта 2026 года скорректирует тарифы на свои услуги, что позволит стабилизировать работу национального почтового оператора. Так, новый тариф на пересылку простого письма весом до 20 грамм будет составлять 48 рублей, заказного письма весом до 20 грамм — 97 рублей, письма с объявленной ценностью до 20 грамм — 215 рублей. При этом тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 грамм составит 100 рублей, заказной бандероли весом до 100 грамм — 155 рублей.

До этого «Почта России» запустила новую услугу.
 
